Les personnes ayant un risque de cancer colorectal devraient se faire dépister dès 45 ans.

Le dépistage du cancer du côlon doit être mis en place dès 45 ans pour les personnes à risques, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale A cancer journal for clinicians.

Face à l'augmentation du nombre de cas dans cette classe d'âge l'organisation américaine de médecins American Cancer Society recommande aux personnes ayant un risque moyen de cancer colorectal de se faire dépister dès 45 ans. Aujourd'hui, le dépistage était recommandé à partir de 50 ans. Or, 16 450 nouveaux cas de cancer du côlon ou du rectum seront diagnostiqués cette année chez les Américains de moins de 50 ans.

LE CANCER DU CÔLON DE PLUS EN PLUS FRÉQUENT CHEZ LES MOINS DE 50 ANS

"En 2014, 43 % des cas de cancer colorectal des moins de 50 ans touchaient des personnes âgées de 45 à 49", explique Rebecca L. Siegel, épidémiologiste à l'American Cancer Society et auteure principale de plusieurs rapports montrant une augmentation des cancers colorectaux chez les adultes aussi jeunes que les 20 et 30 ans.

« C'est un problème de santé publique », a déclaré le Dr Weber, directeur de l'oncologie chirurgicale pour la région nord-ouest de Northwell Health. « Les données épidémiologiques solides de nos registres nationaux du cancer révèlent une augmentation spectaculaire de l'incidence du cancer du côlon et surtout du cancer rectal chez les personnes de moins de 50 ans, et la grande majorité de ces cas se situe entre 40 et 49 ans. " Les nouvelles consignes, pour les plus de 45 ans, recommandent soit un examen visuel, soit une analyse de selles, dépistages qui doivent être confirmés par une coloscopie en cas de résultat positif. Plusieurs types de tests existent pour le dépistage du cancer colorectal, le choix devant se faire avec le médecin traitant. Pour la coloscopie, la fréquence conseillée est de tous les dix ans. En revanche, l'étude révèle qu'à partir de 85 ans, le dépistage du cancer du côlon n'est plus essentiel.

"Les médecins doivent inciter les patients de plus de 85 ans à ne plus faire de dépistage du cancer colorectal, car les risques de complications sont trop élevés au-delà", indique l'analyse.

