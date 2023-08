Le CR Belouizdad, seul représentant algérien en Ligue des champions 2023-2024, a annoncé mercredi que la Confédération africaine de football lui a accordé le choix entre trois stades pour recevoir ses adversaires dans cette compétition continentale: Mabrouki Salem (Rouiba), Chahid Hamlaoui (Constantine) et le 19-Mai 1956 (Annaba).

"Actuellement, ces trois stades sont les seuls à pouvoir abriter nos matchs de coupe d'Afrique, car les autres enceintes sont ou bien en travaux, ou n'ont pas encore été homologuées" a détaillé la Direction du Chabab dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. "Le CRB informera la CAF dans les jours qui viennent sur son choix, concernant le stade où évoluera son équipe pendant les matchs de Ligue des champions" a ajouté la Direction belouizdadie concernant ce problème de domiciliation.

Situé dans la banlieue d'Alger, le stade Mabrouki Salem est le plus proche des principaux fiefs belouizdadis, alors que les stades de Constantine et Annaba sont situés à plusieurs centaines de kilomètres à l'Est.

Ma is "la proximité" ne sera pas le seul critère qui sera pris en compte par les Rouge et Blanc au moment de faire leur choix, car ils devraient privilégier d'autres aspects, comme l'état de la pelouse, des vestiaires et des gradins.

Pour ce qui est des matchs de championnat national, les belouizdadis continueront à recevoir dans leur stade fétiche du 20-Août 1955 d'El Anassers.

Pour rappel, le CRB affrontera la formation sierra-léonaise de Bo Rangers au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

La manche aller aura lieu en déplacement (15-17 septembre) et le retour en Algérie (29, 30 septembre et 1er octobre 2023).