Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présenté, mardi à Alger, les détails de l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à trouver une solution politique à la crise du Niger, déclinée en six (6) grands axes, dont l'organisation d'une Conférence internationale sur le développement au Sahel sous l'égide de l'ONU en couronnement du processus politique.

Lors d'une conférence de presse consacrée aux développements au Sahel, en général, et au Niger, en particulier, M. Attaf a présenté les détails de l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à trouver une solution politique à la crise au Niger. "L'idée d'organiser cette conférence internationale n'est pas nouvelle, l'Algérie y songe depuis longtemps sans qu'elle ne puisse se concrétiser.

Nous voulons la relancer car nous estimons que l'approche politique et l'approche économique doivent être complémentaires", a soutenu le ministre. L'approche politique pour le règlement des problèmes dans la région "ne suffit pas" et "une action complémentaire et intégrée sur le plan économique est nécessaire", a affirmé M. Attaf, qui a souligné que cette conférence internationale viendra "couronner le processus politique". Dans sa déclaration liminaire, M. Attaf a indiqué qu'au titre du sixième axe de l'initiative du président de la République, l'Algérie œuvre pour l'organisation de cette conférence internationale dans le but de "promouvoir une approche basée sur le développement et mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre de programmes de développement dans cette région, qui a cruellement besoin d'infrastructures sociales et économiques, à même de garantir une stabilité et une sécurité durables".