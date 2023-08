Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu l'ambassadeur de la république de Corée en Algérie, M. You Ki-Jun, avec qui il a passé en revue les opportunités de coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, a indiqué mardi un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, tenue lundi, les deux parties ont examiné "l'état de la coopération entre l'Algérie et la Corée du sud dans le secteur de la santé, ainsi que les opportunités de partenariat qu'il importe de promouvoir et de soutenir à l'avenir", a précisé le communiqué.

Se félicitant des relations unissant les deux pays, M. Saihi a exprimé "la disposition des autorités algériennes à soutenir ce partenariat dans les différents champs d'activité, notamment la formation, la prévention et la numérisation, domaine où la Corée est parmi les pays leaders, suggérant également la possibilité d'investir en Algérie".

Pour sa part, l'ambassadeur sud-coréen a souligné "l'attachement de son pays à hisser le niveau des relations de partenariat et de coopération bilatérale au mieux des intérêts des deux pays", relevant que l'Algérie était "un partenaire stratégique en Afrique", a ajouté la même source.

Dans le même contexte, les deux parties sont convenues de "poursuivre la coordination en chargeant une équipe de travail mixte de l'élaboration d'un mémorandum d'entente à signer le plus tôt possible", a conclu le communiqué.