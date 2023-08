Une trentaine d’exposants, entre producteurs, importateurs et grossistes, prendront part dimanche prochain à la foire des fournitures scolaires, prévue aux abords du stade "Mustapha Tchaker" de la ville de Blida, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale du commerce et de la promotion des exportations.

"A ce jour, 30 exposants ont confirmé leur participation à cette foire annuelle organisée en coordination avec plusieurs secteurs et organismes concernés, dont l'éducation nationale et le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI)", a indiqué le directeur du secteur, Ahmed Guemri.

Il a souligné que de nombreux exposants "se sont engagés à appliquer les mêmes prix que ceux de l'année dernière", qualifiant cette foire de "marché de la solidarité" ou seront disponibles des fournitures scolaires et des vêtements "de qualité, en quantités suffisantes et à des prix plus bas que ceux pratiqués actuellement par les commerces".

Le directeur a précisé, à ce propos, que cette foire permettra une vente directe au consommateur, sans intermédiaires.

"Les articles qui seront proposés à la vente seront fournis directement par des producteurs ou des importateurs et grossistes au consommateur", a-t-il précisé.

M. Guemri a également évoqué la possibilité de "prolonger cette foire jusqu'à octobre prochain afin de permettre aux parents d’acquérir les articles scolaires et vêtements dont auront besoin leurs enfants, et en toute tranquillité".

Parallèlement à cet événement, les autorités locales s'attellent aux derniers préparatifs en prévision de la prochaine rentrée à travers, entre autres, l’équipement des nouveaux établissements scolaires et classes d’extension, attendus à la mise en service durant cette nouvelle année scolaire. Selon les services de la wilaya, il s'agit de 17 groupes scolaires, trois CEM et un lycée, en plus de cinq (5) cantines scolaires et un demi-pensionnat. Ces nouvelles structures assureront plus de 5. 600 places pédagogiques dans le cycle primaire et près de 3. 500 autres dans les cycles moyen et secondaire, parallèlement à 1. 000 repas dans le cycle primaire et 300 repas dans le moyen.

D’autres préparatifs sont en cours pour la prise en charge des différentes prestations scolaires liées au transport, la restauration, le chauffage et la solidarité scolaire.

Près de 80. 000 élèves de la wilaya bénéficieront, à ce titre, de repas gratuits au niveau de 194 cantines scolaires, tandis que 18. 506 autres élèves (tous cycles confondus) bénéficieront du transport scolaire, grâce à la mise à disposition de 232 bus scolaires couvrant 181 lignes, selon les mêmes chiffres fournis par la wilaya.