Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a inspecté mardi le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) à Bouzareah (Alger).

A cette occasion, le ministre a inspecté le centre spécialisé dans la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique et inauguré un laboratoire de mesure du rayonnement solaire, précisant que la création de ces deux centres s'inscrivait dans le cadre de "la mise en œuvre des instructions du président de la République en faveur de la création de bureaux d'études et de filiales économiques dans les universités et les centres de recherche et de l'emploi des connaissances scientifiques au service du développement économique".

M. Baddari a souligné "l'importance de la valorisation de la recherche scientifique et de l'innovation dans la promotion du développement économique et la création d'emplois".

Cela passe, par exemple, par la commercialisation des réalisations aux entreprises économiques intéressées par la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, a-t-il dit. Et d'insister sur la nécessité d'encourager les brevets d'invention car c'est, a-t-il dit, "une première étape fondamentale pour la commercialisation du produit".