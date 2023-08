Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a procédé, mardi, à la distinction de la chercheuse algérienne, Dr Amina Chahtou, qui a obtenu une attestation de réussite de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et un certificat d'appréciation dans le domaine de l'énergie photovoltaïque.

En marge de sa visite de travail et d'inspection, mardi, au Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) à Bouzareah (Alger), M. Baddari "a décerné la médaille du mérite du ministère à la chercheuse algérienne, Dr. Amina Chahtou, qui s'est illustrée en obtenant une attestation de réussite de l'Agence japonaise de coopération internationale et un certificat d'appréciation dans le domaine de l'énergie photovoltaïque", précise un communiqué du ministère.

Le parcours de la chercheuse algérienne "est marqué par une série de réalisations académiques et professionnelles, à commencer par une formation initiale en physique médicale et l'obtention d'un magister en physique des matériaux et photovoltaïque, puis d'un doctorat en sciences et technologies avancées des matériaux de l'Université de technologie du Japon".

A noter que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait inspecté le centre spécialisé dans la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique et inauguré un laboratoire de mesure du rayonnement solaire.