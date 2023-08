Au total 101 nouveaux projets d’investissement publics et privés ont été inscrits depuis le début de l’année à travers le territoire de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, apprend-on mardi des services de la wilaya.

La même source a précisé que 101 nouveaux projets ont été inscrits durant la période de janvier à juin 2023 dans les divers secteurs d’activité de la wilaya . Ces projets d’investissement ont été concrétisés dans le cadre de la stratégie des autorités centrales et locales visant à accompagner et soutenir les investisseurs et de régularisation de leurs situations en suspens, a indiqué la même source détaillant que 78 de ces projets concernent le secteur industriel, 11 le secteur du transport, quatre celui des services, 3 celui du bâtiment et travaux publics, deux la santé, deux l’agriculture et un le secteur tourisme.

La même source a relevé une dynamisation des investissements depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de l’investissement traduite durant la même période par la création de 9. 300 emplois et 19. 000 autres emplois devront être générés avec l’entrée en exploitation des nouvelles unités de production industrielles. Ces investissements permettront de ramener le taux de chômage dans la wilaya de 10,7 % actuellement à 8 % à la fin de l’année en cours, selon la même source qui a rappelé que ce taux était de 13 % durant la pandémie du coronavirus en 2022.