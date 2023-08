Une délégation vietnamienne, arrivée lundi à Batna, a visité mardi des entreprises économiques au chef-lieu de la wilaya, afin de s'enquérir des opportunités de coopération et d'investissement après la signature d'un accord de jumelage entre la wilaya de Batna et la province vietnamienne Diên Biên.

La visite a débuté au centre de greffe d'organes du Centre hospitalo-universitaire, dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2024, et où les membres de la délégation conduite par le président du comité populaire de la province vietnamienne, Lê Thành Dô, en présence du wali de Batna, Mohamed Benmalek, ont reçu des explications sur cette intervention chirurgicale, la wilaya de Batna étant considérée comme leader national dans ce domaine.

Pr Yazid Abdesmad, membre de l'équipe médicale en charge des greffes, a affirmé que l'exploitation du nouveau siège du centre insufflera une dynamique à l'opération, soulignant que les efforts seront concentrés sur l'amélioration de la prise en charge des patients issus de 33 wilayas et sur l'extension de cette expérience par la formation d'équipes médicales dans d'autres régions du pays.

La délégation hôte s'est ensuite intéressée aux potentialités agricoles de la wilaya, notamment l'arboriculture fruitière, à l'occasion d'une exposition tenue au siège de la Chambre de l'agriculture avec la participation de producteurs de plusieurs communes, dont des pomiculteurs et des apiculteurs. Les membres de la délégation ont aussi visité des entreprises économiques publiques et privées dans la zone industrielle de Batna, dont la laiterie Aurès, un abattoir avicole et une unité de fabrication de chaussures.

Auparavant, ils ont rencontré des opérateurs économiques lors d'une exposition tenue au siège de la Chambre du commerce et de l'industrie, CCI-Aurès, qui s'est tenue avec la participation notamment de l'usine de fabrication de turbines entrée en activité en 2021 à Ain Yagout dans le cadre d'un partenariat algéro-américain. La délégation vietnamienne a porté un intérêt aux produits présentés, notamment agricoles, relevant que l'agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables et la formation professionnelle sont des secteurs porteurs d'excellentes opportunités de partenariat bilatéral. En visite de trois jours à Batna, la délégation vietnamienne se rendra dans l'après-midi de mardi et demain mercredi dans plusieurs autres entreprises, dont l'entreprise publique de fabrication de chaussures de N'gaous et la cimenterie d'Ain Touta dans la commune de Tilato. Des soirées artistiques sont prévues pour présenter à la délégation la richesse culturelle et artistique de la wilaya de Batna.