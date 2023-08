Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun a appelé jeudi de Mila à la levée des obstacles entravant les projets d'investissement.

Intervenant lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques de la wilaya de Mila, tenue en marge de l’inauguration officielle d’une unité de fabrication de panneaux solaires dans la nouvelle zone d’activités "Bougrana" à Chelghoum-Laïd, le ministre a mis l'accent sur l'importance de la coordination entre les différents secteurs concernés afin de faciliter les procédures d’attribution des actes de concession aux investisseurs du secteur industriel.

Cette rencontre a pour objectif de débattre des préoccupations des opérateurs économiques et de renforcer les moyens permettant de promouvoir le développement local durable en vue de la relance économique et de l’amélioration du climat de l'investissement créateur de richesse et d’emplois, a souligné M. Aoun.

Erigée sur une superficie de 6. 500 m2, l’unité de fabrication des panneaux photovoltaïques, réalisée dans la nouvelle zone d’activités "Bougrana" à Chelghoum-Laïd, réalisera quelque 250. 000 tonnes par an, a indiqué à l’APS le directeur général de l’unité, Mohamed Hamoud.

La réalisation de cette unité, fruit d’un investissement mixte, public et privé, qui a nécessité la mise en place d’un montant de l’ordre de 550 millions de dinars, a permis de générer 750 postes d’emploi, a également fait savoir le même responsable. Pour rappel, la zone d’activités "Bougrana" qui couvre une superficie de 247 hectares est destinée à abriter plus de 60 projets industriels, tous domaines d’activités confondus, permettant ainsi de créer près de 5. 500 emplois.

M. Aoun, qui également visité, dans la même commune, un complexe de statut privé, spécialisé dans la production de détergents

d’une capacité de production annuelle de 60. 000 tonnes, devait poursuivre sa tournée dans la wilaya de Mila où il inspectera des unités de fabrication d’équipements électroménagers et de produits pharmaceutiques.