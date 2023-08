Le para-judo algérien (judo pour visuels) Ishak Ould Kouider a réalisé un bond de quatre places et occupe désormais la 4e position au classement mondial de qualification aux Jeux

paralympiques de Paris-2024, publié mardi par l'IBSA (fédération internationale de sports pour visuels), grâce à la médaille de bronze remportée aux Jeux mondiaux de Birmingham (22-30 août 2023).

Huitième dans sa classe (J2/-60kg), avant le rendez-vous de Birmingham avec 490 points, Ould Kouider s'est hissé à la 4e place totalisant 810 pts, après avoir obtenu 320 pts supplémentaires à la faveur de sa 3e place aux mondiaux.

Il avait gagné un combat au tour principal face à l'Ukrainien Davyd Khorava qui a rétrogradé à 8e position (711pt), et trois autres combats aux repêchages devant respectivement, l'Américain Roland Hawthorne (28e), l'Espagnol Gavilan Lorenzo (5e), l'Ouzbèk Sherzod Namozov (7e).

Les trois premières places au nouveau classement de l'IBSA sont occupées, par le leader ouzbek Kemran Nurillaev, vainqueur à Birmingham et qui a engrangé 560pts soit un total de (980pts), le G éorgien Nukri Migrijanashvili, finaliste et qui pointe en seconde position (900pts), et le Brésilien Da Silva Thiego (888 pts) ex-leader lors du dernier classement.

Pour sa part, Chetouane a gagné une place et se retrouve à la 9e position, avec 320 points après avoir récolté 80 points grâce à sa 7e place aux récents Jeux Mondiaux de Birmingham (août-2023). A Birmingham, Chetouane avait remporté un match en 8e de finale, avant de perdre en quart de finale face à Ilham Zakiyev (Azerbaïdjan) qui a d'ailleurs remonté à la deuxième place (1150pts), grâce à sa médaille d'argent aux J.M.

Au repêchage, l'Algérien avait battu le Néerlandais Knegt Daniel (8e avec 339pts) et 9e à Birmingham, avant de laisser passer sa chance de médaille de bronze face au Français Grandy Jason, actuellement 3e au classement avec 1050pts.

La catégorie des J1/+90kg est dominé par le Brésilien Wilians De Araûjo (1730pts), après avoir ajouté 560 pts à son capital points, grâce à sa médaille d'or aux Jeux mondiaux.

" C'était prévisible après le bon parcours de nos deux para-judokas à Birmingham.

Après sa belle prestation, Ould Kouider a réussi à se rapprocher davantage du podium, chose qui va le booster à rester dans la dynamique pour une qualification aux prochains Jeux paralympiques-2024.

Idem pour Chetouane qui g agne une précieuse place, en vue de réaliser le même objectif, à condition de continuer à travailler et doubler d'effort, car les places pour Paris2024 sont très chères, surtout avec les nouvelles classes et la suppression de plusieurs catégories de poids", a indiqué le directeur technique national (DTN), Salim Boutabcha.

Pour rester sur leur lancée, les deux para-judokas algériens doivent doubler d'efforts et ne pas s'arrêter en si bon chemin.

" La préparation doit se poursuivre et devra être plus intense, mais surtout garder la même dynamique de compétition en ne ratant surtout pas, les prochains rendez-vous dans la calendrier de l'IBSA, car les places pour les Jeux paralympiques-2024 sont chères à obtenir", a expliqué de son côté l'entraineur national Nadir Belarbi.

Les quatre derniers Grand Prix (Bakou 26 sept, en plus d'un autre rendez-vous), Japon (14 décembre 2023), et Allemagne (14 février 2024), seront des rendez-vous importants pour les athlètes dans le but de conforter leur chances de qualification aux Jeux paralympiques de Paris.

Les qualifications paralympiques ont commencé le 1er septembre 2022 (deux ans avant les Jeux paralympiques de Paris 2024) et s'étaleront jusqu'au 24 juin prochain.

Rappelons qu'en l'absence d'un championnat africain, les athlètes algériens de para-judo doivent passer par les différents Grands Prix au programme de l'IBSA, pour pouvoir engranger un maximum de points, et assurer une présence aux prochains Jeux paralympiques.