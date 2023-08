Les pompiers luttent pour le onzième jour consécutif contre un feu qui ravage la forêt de Dadia, un parc national du réseau européen Natura 2000 dans le nord-est de la Grèce, connu pour son important habitat de rapaces.

Selon les pompiers, trois foyers restent problématiques et doivent être encore éteints dans cette région de l'Evros, à la frontière gréco-turque.

A proximité de la forêt de Dadia, la région du Rhodopes fait également face à des reprises de feu. Au total, 475 pompiers avec 100 véhicules, 6 avions et 4 hélicoptères sont mobilisés sur ces deux fronts. Les incendies du mois d'août ont fait 20 morts, dix-neuf migrants présumés, dont deux enfants, retrouvés calcinés dans la région de l'Evros et un berger décédé en essayant de sauver son troupeau dans une région du centre de la Grèce. Par ailleurs, dans le nord d'Athènes, le feu de forêt qui touche le mont Parnès, l'un des poumons verts de la capitale, continue d'inquiéter les autorités alors que des reprises sont observées.

Sur ce front, 260 pompiers avec 77 véhicules, et un hélicoptère sont déployés.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotak is doit se réunir mardi avec plusieurs ministres pour discuter du reboisement nécessaire après les incendies dans la région de l'Evros et sur le mont Parnès. Cette année, plus de 120.000 hectares ont été brûlés jusqu'ici à travers le pays, selon des estimations de l'Observatoire national grec.