L'agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) a appelé, lundi dans un communiqué, au retrait de tous les produits pharmaceutiques fabriqués par la "Sarl HUP.P.PHARMA", un laboratoire déjà visé, depuis jeudi, par une "fermeture temporaire", sur décision ministérielle, en raison de "violations des règles de bonnes pratiques de fabrication".

"Le directeur général de l'agence nationale des produits pharmaceutiques demande le retrait de tous les lots des produits pharmaceutiques fabriqués par l'établissement pharmaceutique HUP.P.PHARMA, zone industrielle Le-PALMA, N 49,50 et 266 Constantine", explique l'ANPP dans son communiqué. Il a également été procédé à "la suspension de la libération de lot de l'ensemble des produits pharmaceutiques fabriqués par la SARL HUP.P PHARMA", ajoute la même source.

Ces dispositions sont adoptées pour "non-conformité aux bonnes pratiques de fabrication, y compris de contrôle de qualité et de libération de lot", ainsi que pour "préserver la santé publique", affirme l'Agence.

Elles interviennent en application des dispositions de la loi N 18-11 du 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, et du décret exécutif N 19-190 du 3 juillet 2019, modifié et complété, notamment l'article 5, fixant les missions et l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques, précise le document.

Elle font également suite à "la fermeture temporaire de SARL HUP.P.PHARMA sur décision ministérielle", a-t-on souligné.

A rappeler que les services du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique avaient annoncé, samedi dans un communiqué, la "fermeture temporaire", depuis jeudi dernier, des laboratoires de l'entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine "HUP.P Pharma", et ce, pour violation des règles de bonnes pratiques de fabrication.