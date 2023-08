L'incubateur de l'université d'Alger I "Benyoucef-Benkhedda" a organisé, mardi, une journée ouverte intitulée: "Le voyage des enfants dans le monde de l'intelligence artificielle et de la robotique", au cours de laquelle plusieurs projets dans le domaine de l'IA réalisés par des enfants créatifs, ont été présentés.

Dans une allocution à cette occasion, le vice-recteur de l'université d'Alger I, Omrane Touati, a indiqué que la maison nationale de l'intelligence artificielle "accueille aujourd'hui nombre d'enfants créatifs pour présenter leurs projets intelligents, en reconnaissance du rôle de l'intelligence artificielle dans la création d'une révolution technologique dans tous les domaines et secteurs".

De son côté, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (FOREM), Mustapha Khiati, a relevé l'importance de l'intelligence artificielle dans le domaine du développement, citant à titre d'exemple les start-ups ayant réalisé, a-t-il dit, "un grand progrès" grâce à l'utilisation de cette nouvelle technologie. Il a, en outre, souligné que l'intelligence artificielle ouvre de "grandes opportunités pour le développement dans tous les aspects de la vie, à condition d'être accompagnée d'une large opération de numérisation" qui reste, dira-t-il, "une condition essentielle pour faciliter l'accès au monde de l'intelligence artificielle".

Pour sa part, la directrice de l'incubateur de l'Université d'Alger I, Kaouter El-Kourd, a souligné la nécessité d'assurer un encadrement continu par des experts au profit des enfants en matière d'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle, afin de "développer leurs capacités et leurs compétences de manière sécurisée".

L'étudiant Othman Bou Djellab, porteur d'un projet dans le domaine de l'intelligence artificielle, a exposé son expérience qui lui a permis d'intégrer l'intelligence artificielle aux programmes scolaires de sa fille, âgée de huit ans, et ce à travers des exercices interactifs et des jeux éducatifs.

Il a fait savoir que les résultats étaient "fabuleux", et que sa fille qui avait "un niveau moyen" a atteint "un très haut niveau" et a réussi avec mention "Excellent".

Il a ajouté qu'il avait reconduit la même expérience avec son fils cadet et il est arrivé au même résultat, affirmant que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les programmes scolaires "renforce sans aucun doute la créativité et la réflexion chez les enfants et les jeunes". Lors de cette journée ouverte, des expériences d'enfants créateurs, âgées de 6 à 14 ans, ont été exposées, parmi lesquelles "la maison intelligente" qui dispose d'un système anti-séismique et une couverture automatique qui s'active quand il pleut, ainsi qu'un "Robot" téléguidé, capable de porter des équipements lourds et aider dans les opérations de la soudure et de la peinture, en plus d'une corbeille intelligente qui s'ouvre automatiquement.