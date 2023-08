Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a affirmé, lundi dans un communiqué,

que les essais nucléaires français au Sahara algérien resteront à jamais des crimes

imprescriptibles engageant une "responsabilité juridique".

A l'occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires (29 août), le CNDH a souligné que les explosions réalisées par la France coloniale au Sahara algérien avaient entraîné "la destruction et l'annihilation de l'homme, de la nature et de l'environnement".

Les autorités françaises ont décidé de faire du Sahara algérien le théâtre des essais de la bombe nucléaire "en prétendant, à la tribune de l'ONU, qu’il s’agissait d’une zone inhabitée", a rappelé l'organisme consultatif, évoquant les répercussions de ces explosions dont continuent de souffrir, à ce jour, les petits-enfants des victimes.

"Toutes les circonstances ayant entouré ces explosions nucléaires et l’ampleur des effets des radiations qui en ont résulté sur la population de la région ne font aucun doute sur le caractère intentionnel et prémédité de ce crime", a martelé le CNDH, soutenant qu’"il s’agit d’ un crime imprescriptible qui engage une responsabilité juridique". "Il est plus évident que jamais que le dossier de la mémoire doit continuer à être brandi face à quiconque songerait à l'occulter", a insisté le CNDH, soulignant que "les essais nucléaires, en particulier, demeureront à jamais des crimes imprescriptibles, dont les séquelles ne sauraient être réparées par une quelconque indemnisation, aussi importante soit-elle".

Cela étant, "l’espoir subsiste quant à l’atténuation des effets de cette catastrophe, à la faveur d'une recherche approfondie permettant de traiter ce phénomène", a estimé l'organisme consultatif, expliquant qu'"il ne s'agit pas seulement d’octroyer des indemnisations adéquates et d'apporter un soutien psychosocial aux victimes de ces crimes coloniaux odieux, mais aussi d’employer les méthodes scientifiques pour trouver des solutions adaptées aux problèmes environnementaux qui exigent une décontamination totale".