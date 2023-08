Le secteur de l'éducation de la wilaya de Mascara sera doté de cinq (5) nouveaux établissements pour la rentrée scolaire 2023-2024, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Quatre groupements scolaires seront réalisés dans les communes de Mascara, Oggaz et Tighennif (deux groupements), et un lycée de 800 places pédagogiques sera réalisé dans la commune de Sedjrara, a indiqué la même source.

Les travaux de réalisation de ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD), de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales et du programme sectoriel, connaissent une cadence "avancée". Les entreprises de réalisation se sont engagées à les livrer avant la prochaine rentrée scolaire, a-t-on souligné. Il est prévu également la réception, avant la rentrée scolaire prochaine d'autres structures réalisées principalement dans des écoles primaires, dont 10 cantines (offrant 200 repas par jour chacune) et 82 classes d'extension au niveau de 20 communes.

En outre, les travaux de réalisation de quatre classes d'extension au niveau du CEM M'h amed Mansouri dans la commune de Alaïmia ont été achevés et seront fin prêtes pour la rentrée scolaire prochaine, selon la même source.