Pas moins de 390 exploitations agricoles de la wilaya de Relizane ont été raccordées au réseau d’électricité depuis le lancement de l’opération en mars 2022, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de Relizane de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Ouest (SDO) de Sonelgaz.

Le chargé de la communication à la direction SDO, Bachir Chergui a indiqué que l’opération de transport d’électricité aux 390 exploitations agricoles porte sur la réalisation d’environ 220 kilomètres de réseau électrique et de 169 transformateurs électriques, à travers différentes zones de la wilaya.

La mise en service de l’opération de raccordement de 57 exploitations agricoles au réseau d’électricité est prévu pour les semaines prochaines alors que le raccordement au réseau d’électricité de 33 exploitations restantes est à l’étude, selon la même source.

Le raccordement des exploitations agricoles au réseau d’électricité devra contribuer au développement des zones rurales, améliorer le cadre de vie des populations et aider la production agricole et contribuer au développement économique au niveau local et national.

Les services de la direction de Sonelgaz ont recensé, avec le concours de la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Relizane, un total de 480 exploitations agricoles concernées par l’opération de raccordement au réseau d’électricité.