Pas moins de 231.200 élèves scolarisés, sur les 250.000 que compte la wilaya de

Tizi-Ouzou, bénéficieront des différentes aides octroyées par les pouvoirs publics,

durant l'année scolaire 2023/2024, a-t-on appris de la direction locale de l'Education.

Ils seront 13.200 élèves à bénéficier de la gratuité du transport scolaire, 1.000 de la gratuité du manuel scolaire et 120.000 de la cantine scolaire au niveau du cycle primaire ainsi que 97.000 à bénéficier de l'aide financière de 5.000 DA, a indiqué la même source.

Une quarantaine d'unités de soins (UDS) seront mises à la disposition des élèves pour leur prise en charge sanitaire, a-t-on précisé.

Sur le plan des infrastructures, la wilaya bénéficiera de l'ouverture de quatre (4) groupes scolaires, un collège et un lycée. Il est également attendu la réception de 19 classes en extension, cinq (5) demi-pensions et un terrain de sport pour un lycée. Le programme global d'infrastructures scolaires à réaliser inscrit à l’actif de la wilaya compte, par ailleurs, 18 lycées et autant de collèges, 36 groupes scolaires et 53 extensio ns de classes ainsi que des infrastructures sportives. Lors de la dernière session de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), consacrée au secteur de l'éducation, en juin dernier, le wali Djilali Doumi avait annoncé qu’une enveloppe de 690 millions de Da a été dégagée par les autorités locales pour la réhabilitation des infrastructures scolaires.