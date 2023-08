Une convention de jumelage et de coopération a été signée, lundi soir, entre la wilaya de Batna et la province vietnamienne de Dien Bien.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la wilaya de Batna en présence du wali, Mohamed Benmalek, de l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Kanh, accompagné d’une délégation conduite par le président du comité populaire de la province de Dien Bien, Le Thanh Do. Le wali de Batna, Mohamed Benmalek, saluant cette "initiative bien étudiée aux niveaux central et local", a estimé qu’elle ouvrira de larges possibilités pour l’échange d’expériences, la concrétisation de projets et la création d’opportunités d’investissement.

De son côté, M. Le Thanh Do, après avoir présenté les atouts et le potentiel de la province qu’il préside, a mis en exergue l’importance de cette convention pour le développement de la coopération entre la wilaya de Batna et la province vietnamienne de Dien Bien, et pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Soulignant que l’Algérie et le Vietnam ont "un dénomin ateur commun, celui de la résistance au colonialisme", il a indiqué que le 70ème anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu sera célébré en 2024. M. Le Thanh Do a également évoqué la possibilité d’une coopération fructueuse entre la wilaya de Batna et la province de Dien Bien dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, l’agriculture, les énergies renouvelables et la formation professionnelle.

La visite de la délégation vietnamienne dans la wilaya de Batna, qui se poursuivra jusqu’au 30 août, permettra aux hôtes des Aurès de visiter certaines entreprises économiques, publiques et privées, des exploitations agricoles, des infrastructures relevant des secteurs de la santé et de la culture, ainsi que des monuments touristiques.