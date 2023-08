Le membre du Conseil de la nation et président de la commission des affaires étrangères

La visite de la délégation du Parlement arabe, conduite par son président, Adel Abderrahmane Al-Assoumi, "intervient à l'invitation du président de la commission permanente du Congrès national des représentants du peuple de la République populaire de Chine", précise le communiqué.

Cette visite, qui vise à "consolider les relations arabo-chinoises au niveau parlementaire", sera sanctionnée par "la signature d'un mémorandum d'entente entre les Parlements arabe et chinois en vue de créer des espaces communs de coopération régulière entre les deux institutions et d'approfondir les relations d'amitié unissant les peuples du monde arabe et de la République populaire de Chine", selon la même source.

Au début de la visite, le représentant du Conseil de la nation s'est rendu, avec les membres de la délégation, dans la ville chinoise de Xi'an, où une rencontre a été organisée avec le président du Parlement de la province de Shaanxi, qui abrite la plus grande Mosquée de Chine.

Les membres de la délégation sont ensuite retournés à Pékin pour entamer le programme de travail prévu, conclut le communiqué.