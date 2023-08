Les festivités de la dixième édition des Journées de l'art de Gnaoui, organisée sous le slogan "Diwan... un art algérien authentique", se sont clôturées, lundi, à la Maison de la culture "Abi Ras-Ennaciri" à Mascara.

La soirée de clôture de cette manifestation culturelle a été marquée par un gala organisé par les troupes "Sidi Blel" de la commune de Mascara et "Belaïlia" de Mohamamdia, lesquelles ont enivré le public par des titres comme "Ya Karim El Kourama", "Ahl Zamani" ou encore "Sewalt", puisés du genre Gnawi.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la Maison de la culture de Mascara, Sid Ahmed Sghiri, a indiqué que la 10e édition de cet événement avait été "une véritable succès" eu égard à l'afflux remarquable du public, composé majoritairement de jeunes.

Cette manifestation visait principalement à découvrir des voix prometteuses dans le genre Gnaoui et Diwan, à renforcer les efforts de sauvegarde de ce patrimoine de la région et à faire connaître au public local ce style de chansons.

Des troupes "Gnaoui" et "Diwan" enchantent le public

Des troupes de musique Gnaoui et Diwan ont animé dimanche soir à Mascara la scène de la 10e édition des Journées de l’art Gnaoui, devant un public enchanté .

Le théâtre de la Maison de la culture "Abi Ras-Ennaciri" a vibré tout au long de la soirée sur des rythmes Gnaoui et Diwan rendus par les troupes "Sidi Blel" de Mohamamdia, et "Errachidia Rejal Gnaoua" de Mascara et "Choubban Gnaoua" d'Alger.

Un public animé d'une ardente énergie et composé de jeunes personnes toutes passionnées de ces musiques répandues notamment dans le sud du pays, a pu créer pour sa part une ambiance festive remarquable en s'abandonnant à la danse toute la soirée.

Les jeunes approchés par l'APS ont salué l'organisation de ces Journées, "une occasion pour découvrir ce genre musical, notamment les mélodies de l'instrument traditionnel +Guembri+".

La clôture de la 10e édition des Journées de l’art Gnaoui organisée par la Maison de la culture "Abi Ras-Ennaciri" de Mascara est prévue lundi. Les troupes "Sidi Blel" de la commune de Mascara et "Belaïlia" de Mohamamdia animeront la soirée de clôture. Les organisateu rs visent, à travers cette manifestation organisée sous le slogan "Diwan, un art algérien authentique", à découvrir des voix prometteuses dans le genre Gnaoui et Diwan, à renforcer des efforts de sauvegarde de ce patrimoine de la région et à faire connaître au public local ce style de chansons, selon la même source.