La deuxième soirée du 11e Festival culturel local de la musique et de la chanson chaouies a donné lieu, dimanche soir à Khenchela, à un savant brassage des genres moderne et folklorique, faisant vibrer le nombreux public présent sur les travées du théâtre de plein-air "Zouleïkha Louadj".

La soirée de dimanche à lundi a d’ailleurs été marquée par une présence remarquable de familles et de jeunes qui n’ont eu de cesse de reprendre en chœur les paroles des chansons des artistes, visiblement heureux de cette "fusion" avec le public. Ce fut la troupe khenchelie des Rahaba, de l’Association pour la renaissance de la culture des Aurès, qui ouvrit le bal en interprétant, de cette voix gutturale si distinctive des complaintes polyphoniques ancestrales, de nombreux morceaux du terroir qui ont fait danser le public, créant une belle atmosphère de communion.

Un public qui a également réagi de manière remarquée aux morceaux interprétées par le chanteur Hammoudi Djeghlal qui a conquis l’assistance en reprenant "Lehoua ou Dhrar" (l’air de la montagne) et "Nouara". D’a utres artistes ont également su répondre à l’attente du public, à l’image de Adel Bladah qui a interprété les chansons "Khatem Soba" et "Jellaba", et de Halim Chaïba qui suscita l’enthousiasme des spectateurs avec "Agueb ala el hara" et "Akker Ennouguir".

L’autre moment fort de la soirée fut, sans conteste, ce partage entre l’artiste Yahia El Khencheli et les spectateurs du théâtre de plein air. Aux prouesses artistiques du chanteur, le public répondait par des reprises en chœur dans une atmosphère "scintillante" créée par les téléphones mobiles allumés et tenus à bout de bras. La 11ème édition du Festival culturel local de la musique et de la chanson chaouies se poursuivra lundi avec les artistes Adel Chaoui, Adel Bediar, Bachir Benarbia et les troupes folkloriques "Boualouane" et "El Bahdja".