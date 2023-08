Le musée public national "Ahmed Zabana" d'Oran connaît une affluence remarquable de vacanciers de différentes wilayas, profitant de leurs vacances dans la capitale de l'Ouest pour découvrir les collections préservées dans cet établissement culturel, a-t-on appris lundi de ses services.

Les visites du musée "Ahmed Zabana" augmentent sans cesse, faisant de cet structure une destination touristique par excellence, permettant aux visiteurs de découvrir des objets patrimoniaux, archéologiques et historiques, a fait savoir la cheffe du service animation pédagogique, ateliers et communication, Beladel Nadia.

Pas moins de 5.571 visiteurs ont été enregistrés au cours du mois de juillet et 4.457 visiteurs en juin, a-t-elle indiqué, soulignant que les adolescents et les enfants, seuls ou accompagnés de leurs parents, venant d'Oran ou d’autres wilayas, représentent une grande partie des visiteurs. Le nombre de visiteurs parmi les enfants a atteint 2.671 visiteurs en mois de juillet et 2.186 au mois de juin, a-t-on précisé de même source.

La salle des sciences naturelles fait l’objet d’une attentio n particulière de la part de cette catégorie de visiteurs, qui sont attirés par les variétés des espèces exposées, comme les insectes, les mammifères et les squelettes de divers animaux, ainsi que les plantes fossilisées, ce qui les aide à enrichir leurs connaissances scientifiques.

La salle des "Beaux-arts", qui contient des tableaux de célèbres peintres algériens et étrangers, celle des "Antiquités" mettant en exergue différentes époques historiques et civilisationnelles et celle de "l’Ethnographies" qui regorge du patrimoine culturel algérien, attirent, pour leur part, les visiteurs seniors, dont le nombre a atteint un total de 2.900 visiteurs en juillet et 2.271 en juin, a-t-on noté.