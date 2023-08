Manger des fruits c'est bon pour la santé. Favoriser ceux qui sont les moins sucrés c'est encore mieux si on souhaite limiter ses apports en glucides simples.

Les fruits ont de nombreuses qualités nutritives : ils sont composés en majorité d'eau (70 à 90%), sont sources de vitamines (vitamine C, vitamine B9 et précurseurs de la vitamine A), d'oligo-éléments (essentiellement du calcium, du potassium, du fer et du magnésium), de fibres.

Ils se différencient par leur teneur en sucres : glucose et fructose. Les fruits peuvent contenir beaucoup de sucre, jusqu'à une cuillerée à soupe par portion pour certains.

Quels sont les fruits les plus sucrés (plus de 10 g de sucre) ? Ce sont les bananes, cerises, mangues, figues et raisin.

Quel sont les fruits ayant la plus faible teneur en sucre (-de 5g pour 100 g) ? Ce sont les framboises et les fraises si l'on fait exception de la rhubarbe, qui est un peu hors compétition car rarement mangée crue : 15kcal pour 100g mais si vous la consommez cuite avec un peu de sucre elle contient alors 147 kcal pour 100g.

Les fruits rouges sont un très bon choix vu leur faible teneur en sucre et également leur richesse en antioxydants. Ceux-ci nous protègent des radicaux libres à l'origine d'un vieillissement prématuré.

Le melon les suit de près avec une teneur en sucre de 6g pour 100g tout comme la pastèque avec une teneur en sucre de 7g pour 100g. Ils ont une telle richesse en eau qu'ils sont en moins caloriques que les fruits rouges, hormis les fraises.

Les autres fruits contenant moins de 10 g de sucre pour 100 g sont les : myrtille, kiwi, pêche, abricot, prune, poire, pomme et clémentine. Ces fruits apportent moins de 50 kcal aux 100 g, contre 90 kcal aux 100 g pour la banane, 70 kcal pour 100 g de raisin.

1/9 - La pastèque

Avec ses 31kcal pour 100g, la pastèque fait partie des fruits les plus pauvres en sucre et les plus riches en eau. Cela explique son faible apport calorique. Elle apporte de nombreux minéraux et des vitamines dont la vitamine C. Découvrez ici 6 façons de préparer la pastèque

2/9 - Les fraises

La fraise, fruit très rafraîchissant, est très pauvre en calories (28,5kcal) et riche en vitamine C. Comme les framboises, myrtilles et mûres, elles sont de plus une très bonne source d'anti-oxydants ce qui en fait des fruits anti-âge. La fraise est également à l'instar des autres fruits rouges diurétique, ce qui en fait une alliée anti rétention d'eau. Découvrez ici 15 recettes originales avec des fraises

3/9 - Les framboises

La framboise, avec ses 36kcal pour 100g, est un fruit minceur, d'autant plus qu'elle possède beaucoup de fibres (7g pour100g) ce qui lui confère des effets satiétogènes. Comme les autres fruits rouges elle est de plus riche en nutriments antioxydants : vitamine C, anthocyanes et resvératrol. Découvrez ici des recettes minceur et faciles aux framboises

4/9 - L'abricot

L'abricot, premier fruit de l'été a un faible apport calorique (47kcal pour 100g) concentre de grandes quantités de minéraux et d'antioxydants, notamment le carotène, la vitamine E et le potassium. De plus, sa légère pointe d'acidité, qui augmente à la cuisson, fait de l'abricot un aliment très digeste. Découvrez ici 12 recettes minceur aux abricots

5/9 - Le melon

Ce fruit est pauvre en sucres donc peu calorique (34kcal pour 100g). Il a en plus l'avantage d'avoir des propriétés diurétiques et laxatives grâce à sa richesse en eau, en potassium et en fibres. Découvrez ici des recettes légères au melon

6/9 - La pêche

La pêche fruit le fruit d'été par excellence est aussi un fruit minceur avec ses 40 kcal pour 100g de pêche. Avec sa forte teneur en eau (85%) elle est aussi désaltérante et réhydratante. Et si vous souffrez de rétention d'eau, sachez qu'elle est diurétique. Découvrez ici 12 recettes légères avec des pêches

7/9 - Les mûres

La mûre, qu'elle soit sauvage ou cultivée est un fruit qui contient peu de sucre : 6g de sucre pour 100g, 45 kcal pour 100g de mûre sauvage et 9g de sucre et 49kcal pour 100g pour la mûre cultivée (nommée aussi ronce américaine ou mûre géante). Outre sa teneur réduite en sucre, la mûre a d'autres atouts minceur : elle est composée majoritairement d'eau et a des propriétés diurétiques.

8/9 - Le kiwi

Le kiwi est à la fois un des fruits les moins caloriques (avec 47kcal pour 100g, comme la clémentine) et les plus denses en vitamines et minéraux. Il a notamment une très forte teneur en vitamine C (80m pour 100g, soit plus que l'orange !). Découvrez ici 18 recettes antifatigue avec des kiwis

9/9 - La pomme

Avec ses 45kcal pour 100g la pomme fait partie des fruits les moins caloriques. Elle a d'autres atouts minceur : c'est un coupe-faim parfait pour éviter les grignotages grâce à richesse en pectines ces fibres douces qui apportent un sentiment de satiété. Découvrez ici 12 recettes avec des pommes