Pas de moins de 147 kilomètres de voiries et réseaux divers (VRD) ont été réalisés au niveau de la zone industrielle de la commune de Hassi-Benabdallah, dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Retenus au titre de la délimitation du foncier industriel devant servir d’assiettes aux investissements, ces projets d’aménagement ont donné lieu à la réalisation, pour un montant d’investissement de plus de 1,69 milliard dinars, d’un réseau routier de 50 kilomètres, de 49 kilomètres du réseau d’alimentation en eau potable (AEP), et 48 kilomètres du réseau d’assainissement, a détaillé la même source.

Il est également fait état de l’attribution, au niveau de ce futur parc industriel, de 26 lots de terrain, totalisant une surface de plus de 62 ha, en attendant la distribution de 266 autres lots.

Une enveloppe financière de sept (7) milliards dinars a été dégagée par les pouvoirs publics pour la réalisation des divers travaux d’aménagement dans cette zone de Hassi-Benabdallah portant notamment raccordement aux réseaux d’électrific ation, du gaz, des télécommunications en fibre optique, l’aménagement d’espaces et d’autres structures nécessaires à l’essor de développement de l’investissement Faisant partie de plus d’une trentaine de parcs industriels créés par les pouvoirs publics au niveau de différentes régions du pays, la zone de Hassi-Benabdallah, d’une superficie globale de 500 ha, a été délimitée près de la route nationale (RN-56) et de la future ligne ferroviaire en cours de réalisation entre Touggourt et Hassi-Messaoud, dans l’optique d’insuffler, une fois opérationnelle, la cadence de développement économique dans la région.

L’on relève que cette zone industrielle devra accueillir divers projets industriels, dont celles manufacturières, agroalimentaires, pharmaceutique et pétrochimiques, ont indiqué les mêmes services.