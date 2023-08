La Direction des services agricoles (DSA) de Guelma prévoit, "malgré les nombreuses difficultés rencontrées par la filière", une production d’environ 1,3 million de quintaux de tomate industrielle au titre de la saison agricole en cours, a indiqué, mercredi, le directeur de cette structure, Rachid Rahmania.

Le DSA, affirmant que la campagne de récolte de tomates, lancée début juillet dernier, "touche à sa fin", a souligné que les quantités cueillies jusqu’à présent sont "en rapport avec les prévisions établies, soit 1,3 million de quintaux pour cette saison".

Le même responsable a ajouté que les cinq unités industrielles de transformation de tomates réparties sur les communes de Bouati Mahmoud, d’El Fedjoudj, de Belkheir, de Boumahra Ahmed et d’Ain Ben Beida se sont vues livrer depuis le lancement de la campagne de récolte jusqu’à aujourd’hui (mercredi) plus de 700.000 quintaux de tomates provenant des différents champs de la wilaya.

M. Rahmania a attribué l’amenuisement des surfaces cultivées, au cours de la campagne agricole en cours, à la rareté des pluies et à la d iminution des réserves d’eau du barrage de Bouhamdane, principal pourvoyeur de la zone d’irrigation agricole, ce qui a nécessité, a-t-il expliqué, une "suspension totale" de la fourniture d’eau destinée à l’irrigation agricole, l’alimentation des populations en eau potable ayant été privilégiée.

Il a également souligné qu’un grand nombre de producteurs de tomates industrielles ont "évité de s’aventurer dans la production de cette plante dont la culture nécessite de grandes quantités d’eau".

C’est ainsi, a-t-il indiqué, que le nombre de contrats passés avec les unités de transformation a été divisé par deux, passant de 400 à 200. Le directeur des services agricoles a également déclaré qu’en plus du manque d’eau, les "fortes et soudaines précipitations" des mois de mai et de juin ont provoqué l’apparition de maladies fongiques dans certains champs, affectant leur rendement.

Le même responsable a considéré, dans ce contexte, que la production réalisée par la filière de la tomate industrielle, représente, cette saison, un défi relevé par les producteurs qui ont su faire face à des "circonstances exceptionnelles".

Des producteurs, a souligné M. Rahmania, qui ont confirmé leur attachement à cette filière et réussi à utiliser rationnellement l’eau en optant, dans 90% des superficies plantées, pour le système d’irrigation au goutte-à-goutte, et en veillant à assurer un suivi technique attentif de la plante tout au long de l’itinéraire technique.