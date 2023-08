Quatre dossiers de candidature pour le poste de président de la Fédération algérienne de football (FAF) ont été déposés en vue de l'assemblée générale élective (AGE) prévue le 21 septembre, a indiqué lundi un communiqué de l'instance fédérale.

"La Commission de candidature élue lors de l'assemblée générale ordinaire (AGO) du 16 juin 2022 a procédé dimanche 27 août 2023 au siège de la Fédération algérienne de football (FAF) à Dely Ibrahim à la réception des dossiers de trois autres candidats à la présidence de la FAF, après avoir reçu celui de Kaddour Dif, président du club de Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) qui a déposé son dossier le mardi 22 août", précise le communiqué de la FAF.

Les trois autres candidats sont: Meziane Ighil, Walid Sadi et Abdelkrim Medaouar qui ont déposé leurs dossiers en présence de Mounir Debichi, secrétaire général de la FAF et de Halim Djendoubi, secrétaire général adjoint ainsi que les membres de la Commission électorale, présidée par Ali Malek. La même source a indiqué que le "candidat Meziane Ighil a déposé les dossiers de 18 membres, Abdel krim Medaouar (17 membres), Walid Sadi (16 membres) et Kaddour Dif un seul (01) dossier". Les dossiers de candidature seront étudiés les 28 et 29 août et la liste des candidats retenus sera publiée le 30 août.

Les recours pourront être déposés à partir du 31 août et le délai restera ouvert jusqu'au 4 septembre à 16h00. Les éventuels recours seront étudiés entre le 5 et le 6 septembre, alors que la liste finale des candidats éligibles sera rendue publique le 7 septembre, selon le calendrier établit par la commission de candidature.

Elu le 7 juillet 2022, en remplacement de Charaf-Eddine Amara (démissionnaire), l'ex-président de la FAF Djahid Zefizef a démissionné de son poste le 16 juillet dernier, après avoir échoué à se faire élire au Comité exécutif (COMEX) de la Confédération africaine (CAF), lors des élections tenues le jeudi 13 juillet à Abidjan (Côte d'Ivoire). Le secrétaire général de la FAF, Mounir Debichi a été chargé de la gestion des affaires courantes de l'instance jusqu'à la tenue de l'AG élective.