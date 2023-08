Les autorités palestiniennes ont appelé dimanche la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse de parrainer des groupes de colons en Cisjordanie.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a lancé cet appel dans un communiqué de presse après que des groupes de colons sionistes ont attaqué des fermes palestiniennes en Cisjordanie samedi.

Tenant l'entité sioniste pour "entièrement et directement responsable de ces attaques", le ministère a averti que "les conséquences de ces actes créeraient davantage de tensions dans la région".

"Le sentiment de protection et d'immunité de l'entité sioniste renforce ses attaques contre les Palestiniens et le vol de leurs terres en faveur des colonies et de l'annexion progressive de la Cisjordanie", a affirmé le ministère.

L'entité sioniste a occupé la Cisjordanie en 1967 et y a depuis établi des colonies, en violation du droit international. La question des colonies sionistes est l'une des principales raisons de l 'échec des pourparlers de paix parrainés par les Etats-Unis en mars 2014. Plus de 600.000 colons sionistes vivent en Cisjordanie et à Al Qods-Est, selon les chiffres officiels palestiniens.