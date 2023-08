Au moins 109 civils ont été tués et 230 autres blessés dans 108 explosions de mines artisanales au cours des six premiers mois de cette année, a annoncé dimanche le bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Mali (UNICEF/Mali).

''La situation sécuritaire et humanitaire au Mali reste extrêmement fragile et complexe avec 375.539 déplacés enregistrés'' durant les six premiers mois de 2023, indique un rapport semestriel de l'institution.

''Les groupes armés ont continué à menacer et intimider les civils en attaquant des villages et posant des engins explosifs sur les routes.

Les régions du nord et du centre sont confrontées à des attaques persistantes et à l'enlèvement de civils ainsi que de personnes dépositaires de l'autorité publique'', a fait remarquer la même source.

' 'Mille cinq-cent quarante-cinq écoles ont été fermées au Mali en raison des attentats et menaces'', affectant ainsi 463.613 enfants et 9.272 enseignants, a-t-elle poursuivi.(APS) 56277/590 / 045 République démocratique du Congo Tshisekedi candidat de l'UDPS pour la présidentielle de 2023 KINSHASA, 27 août 2023 (APS) - Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Antoine Tshisekedi, a été désigné samedi par son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), comme candidat à la présidentielle de décembre prochain, selon la formation politique.

Cette désignation a été annoncée lors du congrès extraordinaire de ce parti politique organisé à Kinshasa.

L’élection présidentielle est prévue le 23 décembre prochain, selon le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Plusieurs autres personnalités politiques ont aussi déjà exprimé leurs ambitions pour la présidentielle.

Parmi elles, Moise Katumbi, président d’Ensemble pour la République.

En décembre 2022, l’opposant politique avait annoncé sa candidature par voie des médias, avant que celle-ci ne soit plébiscitée par le congrès de son parti, une dizaine de jours plus tard.

L’ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, devenu chef d’un parti politique, a déclaré sa candidature, quant à lui, en février dernier.