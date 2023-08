La ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaila, a déclaré que les forces de l'occupation sionistes "intensifient toujours leurs crimes" contre le personnel médical dans les territoires palestiniens, a rapporté l'agence de presse WAFA.

Al-Kaila a indiqué, dans un communiqué publié par le ministère, vendredi soir, que "les crimes de l'occupation contre le personnel médical, les hôpitaux et les ambulances exigent que la communauté internationale intervienne activement pour mettre fin à la violation des droits de l'homme et du caractère sacré des centres médicaux et leurs personnels".

Elle a évoqué le cas de Sally Al-Bitar (37 ans), qui a reçu une balle dans la poitrine par l'occupation lors de l'agression sioniste menée jeudi contre la ville de Jénine.

Elle travaille comme technicienne de laboratoire au centre de santé gouvernemental de la ville de Jénine. Al-Kaila a déclaré dans ce contexte: "L'état de santé d’Al-Bitar est toujours grave, malgré sa stabilité".

Et de poursuivre: "Al-Bitar a été blessée par balles par les forces d'occupati on, qui ont entraîné des saignements graves au niveau du foie et des dommages au niveau du rein droit". Elle a assuré, en outre, que Sally Al-Bitar "été admise en urgence au service des opérations de l'hôpital gouvernemental de Jénine, et après plusieurs heures d'intervention chirurgicale, le saignement a été contrôlé et le rein droit a été retiré".