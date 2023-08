Les services de police d’Oran ont démantelé deux réseaux criminels de trafic de drogue, arrêté cinq individus et saisi une quantité de psychotropes et de cocaïne, dans deux opérations distinctes dernièrement, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la sûreté de wilaya. Ces deux opérations ont été menées par les services de la sûreté de daïra d’Arzew et de la sûreté urbaine du quartier USTO (Oran) sur la base d’informations dénonçant des mouvements suspects de membres de deux réseaux s’adonnant à la vente de ce poison.

La surveillance accrue des activités des membres de ces réseaux a abouti à l’arrestation des mis en cause suite à un ordre du procureur de la République territorialement compétent après perquisition dans leurs domiciles, selon la cellule de communication et des relations publiques.

La même source a indiqué que les membres des deux réseaux, au nombre de cinq dont des repris de justice, signalant la saisie de 378 comprimés psychotropes, de 28,40 grammes de cocaïne, d’une somme de 690.000 DA issue de la vente de la drogue et d’un lot d’armes blanches prohibées, en plus de deux véhicules utilisés dan s la vente de la drogue. Des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des mis en cause qui seront présentés devant la justice, a-t-on souligné.