Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté deux repris de justice et saisi une quantité de psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué des mêmes services La brigade mobile de la police judiciaire d'El Hammamet a traité au cours de la dernière semaine une affaire de stockage et de trafic de stupéfiants et de psychotropes, qui s'est soldée par l'arrestation de deux repris de justice (26 et 27 ans) originaires d'Alger, et la saisie de 1305 capsules de comprimés psychotropes, 32 comprimés de drogues dures et un montant de 39.000 DA, précise le communiqué.

S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment celle liée au trafic illicite de drogues et de psychotropes dans le secteur de la compétence, cette affaire fait suite à l'exploitation d'informations parvenues à la brigade mobile de la police judiciaire d'El Hammamet concernant un individu suspecté de vendre des comprimés psychotropes en utilisant une moto pour ses déplacements, ajoute la même source.

En coordination avec le parquet territorialement compétent, le suspect âgé de 26 ans a été arrêté avec la saisie de 4 capsules de comprimés psychotropes et un montant de 11.500 Da.

La perquisition du domicile du suspect a permis la saisie de 1301 capsules de psychotropes, 32 comprimés de drogues dures et l'arrestation de son complice, son frère âgé de 27 ans, un repris de justice impliqué dans des affaires similaires, a indiqué le communiqué. Les deux suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour possession, transport, stockage et trafic de drogues dures et de psychotropes, selon la même source.