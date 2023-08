Quinze (15) personnes sont mortes et 313 autres ont été blessées dans 217 accidents de la route, survenus ces dernières 24 heures à travers le pays, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans les wilayas de Djelfa et d'Illizi où 12 personnes sont décédées et plusieurs autres ont été blessées dans deux accidents.

Par ailleurs, deux personnes sont mortes par noyade, durant la même période, au niveau de la plage d'El Korssane (Boumerdes) et de la plage de Tassoust (Jijel), selon la même source qui souligne que le dispositif de surveillance des plages et de baignade a prodigué des soins de première urgence à 263 personnes et évacué 65 autres personnes vers les structures sanitaires locales.

Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte, les agents de la Protection civile sont intervenus durant la même période pour l’extinction de 28 incendies du couvert végétal dont 7 incendies de forêts, 4 de maquis, 11 de broussailles, 3 d’arbre fruitier, 3 de botte de foin à travers plusieurs wilayas du territoire nat ional, ajoute le bilan.

9 morts et 4 blessés dans deux accidents à Djelfa

Neufs (9) personnes ont trouvé la mort et quatre (4) autres ont été blessées à des degrés différents dans deux accidents de la circulation survenus samedi dans la wilaya de Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Selon le chargé de l'information à la Direction de la Protection civile, le lieutenant Abderrahmane Khadher, l'unité secondaire d'Ain Oussara est intervenue vers 16h00 suite à une collision entre deux véhicules touristiques au niveau de la route nationale (RN 167) dans la localité de "Sersou" en direction de la commune de Had Sahary.

Ce premier accident a fait trois (3) morts (45 à 55 ans) et trois (3) blessés (12 à 45 ans), lesquels ont reçus les premiers soins avant leur évacuation à l'hôpital d'Ain Oussara, tandis que les personnes décédées ont été transférées à la morgue du même établissement hospitalier.

Les secours du centre avancé de Oued Sder, appuyés par les secours de l'unité secondaire d'Ain El Ibel (sud de la wilaya), sont intervenus vers 17h00 suite à un carambolage impliquant un véhicule de transport collectif, un véhicule touristique et un camion semi-remorque sur l'axe de la RN01 reliant Djelfa et Laghouat. Le deuxième accident a, quant à lui, fait cinq (5) morts sur place, dont trois femmes et un nourrisson, ainsi que deux (2) blessés qui ont reçu les premiers soins avant que l'un d'eux succombe à ses blessures après son évacuation à l'hôpital. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de ces accidents mortels.