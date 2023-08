La traduction vers la langue arabe de l’ouvrage "Aurès Nememcha, témoignages de compagnons de Mustapha Ben Boulaïd" de Mouncif Djenadi a été présentée avec vente-dédicace dimanche à T’kout (Batna) en marge de la manifestation du Souk (marché) de la fête de l’automne.

Première publication de l’auteur parue dans son édition en français aux éditions Chihab en octobre 2021, le livre rassemble des témoignages sur la révolution de libération et la wilaya I historique Aurès Nememcha de moudjahidine et proches compagnons du chahid Mustapha Ben Boulaïd.

La rencontre de présentation et de vente-dédicace de la traduction a été tenue à l’ancien siège de la commune de T’kout en présence d’intellectuels, de moudjahidine, de jeunes et de visiteurs de la manifestation du Souk de la fête de l’automne qui s’est ouverte hier samedi et se poursuivra au 30 août.

L’auteur qui fut chef de daïra de T’kout au début des années 1990 a exprimé son attachement à cette région rappelant que l’idée du livre est née au contact étalé sur plusieurs années de moudjahidine qui furent très proches du chahid Mustapha Ben Boulaïd dont son secrétaire personnel le commandant Mustapha Bousseta, M’hamed Haba et Ali Ghekali.

Ces témoignages ont été recueillis pendant plusieurs années auprès de moudjahidine de la première heure rencontrés périodiquement par l’auteur à la maison du feu moudjahid Mustapha Bousseta à Chenaoura dans la commune de T’kout ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions administratives à la daïra, a-t-il ajouté soulignant que ces moudjahidine sont originaires de Kimel, Arris, Ghassira, Ichemoul, Inoughissène et, même, de Yabous et Lemsara de la wilaya de Khenchela.

La seconde journée du Souk de la fête de l’automne, initiée conjointement par l’association Idhless Tamezgha et la commune de T’kout, a donné lieu à des conférences sur notamment l’architecture traditionnelle à T’kout et des visites guidées vers la vieille dechra, ses vergers et ses monuments.

Plusieurs expositions sont tenues durant cette manifestation qui regroupe des producteurs de Batna et certaines wilayas voisines.