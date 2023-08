La direction des moudjahidine et ayants droits de la wilaya de Mascara a commémoré, dimanche, le 66e anniversaire de la bataille de "Dir Slougui" qui a eu lieu le 27 août 1957 dans la zone de "Djebaïlia" dans la commune de Hacine.

Cette commémoration a donné lieu à une exposition au musée du Moudjahid de la wilaya, mettant en exergue, à travers des affiches, des livres et articles de presse, les faits d’armes de cette célèbre bataille historique qui a eu lieu dans la zone de "Djebaïlia" dans la zone 6 de la wilaya V historique. Il a été procédé également à la distribution de dépliants et de documents (supports) sur ces faits historiques de cette bataille, aux enfants et adhérents de la bibliothèque du musée du Moudjahid de la wilaya de Mascara.

La direction des moudjahidine a consacré, à l’occasion, un espace sur sa page Facebook à cette bataille historique et les grands sacrifices consentis par les chouhada et moudjahidine durant la guerre de libération nationale dans la région. Cette bataille avait été menée par la katiba "Chahid Si Redouane" qui avait tendu une embuscade à l’armée de l'occupa tion française le 27 août 1957 au niveau du lieu-dit "Dir Slougui".

La bataille s’est soldée par de lourdes pertes en hommes parmi des forces de l’armée coloniale française et la prise d’un butin de guerre constitué de lots d’armes, ainsi que la destruction de véhicules de combat.

Un seul moudjahid de l’Armée de libération nationale (ALN) est tombé au champ d’honneur et un autre a été blessé.