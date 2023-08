L'Iran a révélé dimanche avoir produit lui-même produit du césium-137, une nouvelle réussite de son industrie nucléaire, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation du radionucléide, le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, a déclaré que l'OIEA avait réussi à produire ce césium-137 en l'espace de six mois.

Selon l'IRNA, le radionucléide a été généré dans le cadre d'un projet de recherche de l'Institut iranien de recherche sur les sciences et technologies nucléaires, dont l'objectif était de développer le savoir-faire technique pour isoler et purifier le césium-137 des produits radioactifs de la fission nucléaire.

Le césium-137 est un radionucléide dont la demi-vie est de 30 ans et qui n'existe pas à l'état naturel, on le trouve principalement dans les combustibles nucléaires et les déchets radioactifs. Ce matériau a de multiples applications médicales et industrielles, il est notamment utilisé dans les appareils à rayonnement, en curiethérapie, en radiothérapie, dans les ressorts d'étalonnage et dans divers type s d'instruments de mesure industriels.