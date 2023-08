1/9 - Amandes complètes

Les amandes avec leur peau sont riches en polyphénols et en fibres, principes actifs très intéressants dans la prévention d'Alzheimer. "En intégrant chaque jour des aliments et boissons riches en polyphénols (soja, agrumes, baies et fruits rouges, thé vert, chocolat noir, amandes entières, huile d'olive vierge, curcuma, un à deux verres de vin rouge...) nous pouvons booster considérablement les effets neuro-protecteurs de notre alimentation", explique le Dr Jean-Paul Curtay.

2/9 - Chocolat noir

La consommation de chocolat noir a des effets cognitifs positifs. "Des études ont montré que la consommation de chocolat noir contrait les effets délétères de la pollution sur le fonctionnement cognitif", informe le Dr Curtay. Sa recommandation : une consommation de chocolat noir avec des oléagineux pour le goûter des enfants... et des adultes !

3/9 - Curcuma

La curcumine, une des molécules actives du curcuma, protège votre cerveau. Elle est puissamment anti-inflammatoire, antioxydants et neuro-protectrice. "Les curcuminoïdes en synergie avec la vitamine D stimulent en outre le catabolisme des plaques amyloïdes", (qui s'accumulent entre les neurones dans les démences de type Alzheimer) précise le médecin. L'ail, le gingembre et la cannelle font aussi partie des épices qui ont le plus d'effets neuro-protecteurs.

4/9 - Graines de Chia

"Les graines de Chia sont un aliment presque parfait", indique le Dr Curtay. Elles sont notamment une source très intéressante d'oméga-3 en plus d'être riches en protéines et polyphénols. Les acides gras oméga-3 sont des neuro-protecteurs.

"Ils donnent beaucoup plus d'énergie, améliorent la circulation de l'oxygène et du glucose, sont anti-inflammatoires et stimulent la neuro-transmission", détaille le médecin.

5/9 - Huile de lin

L'huile de lin est riche en acides gras oméga 3 qui sont des neuro-protecteurs clé. Le conseil du Dr Curtay : préparez une huile avec 2/3 d'huile de lin et 1/3 d'huile d'olive.

Ce mélange d'huile pour réaliser des vinaigrettes est à conserver au frais. Vous pouvez aussi saupoudrer des graines de lin broyées "sur des plats froids de préférence, les oméga 3 supportant mal la chaleur".

6/9 - Huile d'olive

L'huile d'olive occupe une place centrale dans le régime crétois qui est associé à moins de déclins cognitifs et de démences. "L'huile d'olive permet de remplacer très avantageusement les huiles saturées ou riches en oméga 6 (qui sont inflammatoires). Elle contient en plus des polyphénols puissamment anti-inflammatoires qui passent facilement dans le cerveau, comme l'hydroxy-tyrosol de l'huile d'olive vierge", explique le Dr Jean-Paul Curtay. A choisir extraite à froid et vierge ou extra vierge idéalement et surtout pas dans une bouteille en plastique (des plastifiants passent dans les corps gras). Les olives ont également ces propriétés, mais comme elles sont très salées il convient de les détremper et de les rincer avant consommation pour les dessaler.

7/9 - Myrtilles

Des apports élevés en polyphénols réduisent les risques neuro-dégénératifs. "De nombreux polyphénols de fruits et baies, en particulier de myrtille et de raisin sont puissamment neuro-protecteurs. Des études montrent même qu'ils sont capables de contribuer à un rajeunissement cérébral", indique le Dr Jean-Paul Curtay. Pour protéger votre cerveau, vous pouvez aussi consommer de la grenade, riche en polyphénols protecteurs.

8/9 - Soja

Le soja qui est très riche en protéines complètes contient des phyto-oeetrogènes appartenant à la famille des polyphénols et au sous-groupe des isoflavones. "La présence d'isoflavones explique les effets neuro-protecteurs de la consommation de tofu", explique le Dr Curtay. "L'effet des phyto-œstrogènes de soja est optimisé par la consommation de fruits et légumes riches en fibres et probiotiques, car c'est la flore qui les active", précise-t-il.

9/9 - Thé vert

"Le thé vert est une boisson amie des neurones", informe le Dr Curtay. De nombreuses études montrent que les consommateurs de thé vert ont une fréquence de déclin cognitif diminué par rapport aux non-consommateurs. "Les polyphénols du thé sont neuro-protecteurs grâce à plusieurs mécanismes notamment le fait qu'ils soient des anti-inflammatoires puissants, qu'ils neutralisent le fer et le cuivre qui sont neuro-toxiques et qu'ils soient cardioprotecteurs, car l'amélioration de la circulation impacte le cerveau)", explique le médecin.