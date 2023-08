Des travaux européens confirment une corrélation entre un déséquilibre du microbiote intestinal et le développement dans le cerveau des plaques amyloïdes, responsables de l’apparition de la maladie d'Alzheimer.

Chaque année, 225 000 personnes sont diagnostiquées Alzheimer, c'est la première cause de dépendance lourde chez le sujet âgé. L’origine même de la maladie est encore inconnue à ce jour mais des avancées considérables ont été réalisées au cours des dernières décennies, dans la compréhension des mécanismes moléculaires en jeu ainsi que dans la progression des lésions au cœur du cerveau. Deux types de lésions sont observés dans le cerveau des malades :

des plaques amyloïdes constituées d’agrégats de peptide bêta-amyloïde entre les neurones. Ces plaques bloquent le transfert des signaux entre les neurones, entraînant à terme la mort des cellules.

une dégénérescence neurofibrillaire, c'est à dire l’accumulation, sous forme de fibres, à l’intérieur des neurones, d’une autre protéine sous forme anormale, la protéine Tau. Ces enchevêtrements empêchent les nutriments d'atteindre les neurones, entraînant là aussi la mort des cellules.

Le lien entre microbiote intestinal et maladie d'Alzheimer est étudié depuis plusieurs années. Des chercheurs avaient en effet découvert que chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, le profil du microbiote semblait altéré, avec une diversité microbienne réduite. De plus, une étude publiée dans la revue médicale Neurobiology of Aging avait montré que les patients Alzheimer ont un taux de bactéries inflammatoires intestinales élevé. Or, des protéines produites par ces bactéries et identifiées dans le sang des personnes atteintes, pourraient bien modifier l'interaction entre le système immunitaire et le système nerveux. C'est cette hypothèse que cette nouvelle étude a cherché à explorer : l'inflammation du sang pourrait-elle constituer un médiateur entre le microbiote et le cerveau ?

Le sang transporte des éléments du microbiote jusqu'au cerveau

Les chercheurs ont étudié une cohorte de 89 personnes de 65 à 85 ans, dont certaines souffraient de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives causant des problèmes de mémoire similaires, et d'autres ne présentaient aucun trouble de la mémoire.

"Nous avons, par imagerie PET, mesuré leur dépôt d'amyloïde, puis quantifié la présence dans leur sang de divers marqueurs d'inflammation et de protéines produites par les bactéries intestinales, relate Moira Marizzoni, première auteure des travaux, publiés le 10 novembre dans le Journal of Alzheimer's Disease. Nos résultats sont sans appel : certains produits bactériens du microbiote intestinal sont corrélés à la quantité de plaques amyloïdes dans le cerveau, et ce, par l'intermédiaire du système sanguin, qui transporte certaines protéines des bactéries jusqu'au cerveau."

Prochain objectif : identifier les bactéries en jeu dans l'espoir d'identifier des stratégies thérapeutiques basées sur la modulation du microbiote des personnes à risque. L'administration d'un cocktail bactérien ou de prébiotiques est envisagée par les chercheurs, qui restent toutefois prudents. Selon eux, ces thérapeutiques pourraient être efficaces à condition d'un dépistage très précoce, donc plutôt en traitement préventif que curatif.