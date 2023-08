Les cyclistes algériens Hamza Amari et Abdelkrim Ferkous ont pris respectivement la 74e et 90e places, lors de la huitième et dernière étape du Tour de l'Avenir 2023, disputée dimanche après-midi, sur une distance de 100 kilomètres entre Val-Cenis Termignon et Sainte Foy Tarentaise (France).

La course a été remportée par l'Italien Giulio Pellizzari, ayant bouclé la distance en 2h50:22., devant le Mexicain Romero Del Toro (2e), qu'il a battu au sprint (mt), au moment où le Belge William Junior Lecerf a complété le podium (3e/+34.).

De son côté, Amari est entré avec 17:10. de retard par rapport au vainqueur, alors que son compatriote Abdelkrim Ferkous a enregistré un retard de 23:16. Selon les organisateurs, 128 coureurs ont pris le départ de cette ultime étape, disputée en montagne, et marquée par quatre entrées hors délai et cinq abandons.

Au général, c'est le Mexicain Romero Del Toro qui l'a emporté en 22h03:24., devant deux Italiens : Giulio Pellizzari (2e/+1:13.) et Davide Piganzoli (3e/+1:42.). Il succède au palmarès au Belge Cian Uijtdebroeks, qui avait remporté la précédente édition, disputée en 2022. Le Tour de l'Avenir, appelé également "Coupe des Nations Espoirs", est une prestigieuse compétition internationale, ouverte uniquement aux cyclistes de moins de 23 ans. Cette 59e édition s'est déroulée en huit étapes, entre le 20 et le 27 août courant, sur une distance globale de 882,7 kilomètres.