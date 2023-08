L'entraîneur de l'ES Sétif, Abdelkader Amrani, a déclaré samedi à Ain Draham (Tunisie) que son équipe "est consciente de l'importance de cette phase préparatoire afin de réaliser une bonne entame de la nouvelle saison'' dont le coup d'envoi sera donné le 15 septembre.

''Il s'agit d'une période très difficile et nous sommes conscients que l'entame de la nouvelle saison d'une bonne manière passera impérativement par une bonne préparation. Nous avons établi un programme chargé et les joueurs se sont adaptés et fournissent beaucoup d'efforts depuis le début du premier stage.

Je dois les féliciter pour leur patience'', a déclaré Amrani dans une vidéo postée sur la page ''facebook'' du club. En stage en Tunisie depuis le 22 août, Amrani ambitionne de bâtir une équipe compétitive, au vu du remue-ménage effectué au sein de l'effectif du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football. ''C'est une phase préparatoire très importante qui demande beaucoup d'efforts aux niveaux physique et mental. Je remercie les personnes qui veillent au bon déroulement de cette p ériode très importante en vue de la nouvelle saison'', a affirmé Amrani.

Le vainqueur de la Coupe d'Algérie 2023 avec l'ASO Chlef a insisté sur l'importance de travailler dans une ambiance où règne la discipline et la détermination, tout en estimant que la volonté des joueurs sera la clé de la réussite.

Afin de bien préparer la nouvelle saison, le staff technique a programmé une série de matchs amicaux contre respectivement le RC Kouba (Ligue 2) le 27 août, Olympique Akbou (Ligue 2) le 30 août et l'AS Ariana (Division 2 tunisienne) le 2 septembre, en attendant la confirmation d'un quatrième adversaire dont la rencontre est prévue le 5 septembre.

Interrogé sur le nouveau calendrier du Championnat de Ligue 1 Mobilis, Amrani a estimé que ''toutes les équipes souhaitent aborder la saison d'une belle manière. Il n' y a pas de grandes ou petites équipes''.

Parmi les 28 joueurs ayant fait le déplacement en Tunisie, 16 nouvelles recrues, 8 de l'effectif de la saison dernière, et 4 promus de l'équipe U-21. Pour rappel, les "Aigles Noirs", désormais dans le giron du groupe Sonelgaz, avaient effectué un premier stage à l'Ecole Supérieure d'hôtellerie et de restauration d’Ain Benian (ESHRA), à Alger.

Pour le compte de la journée inaugurale du Championnat national dont le coup d'envoi est prévu les 15 et 16 septembre, l'ESS jouera en déplacement contre USM Khenchela.