Dix personnes sont mortes lorsqu'un minibus transportant un groupe d'alpinistes s'est renversé dans le nord-ouest de l'Iran, a annoncé samedi un média officiel. L'accident s'est produit vendredi près de la ville de Varzaghan, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, a annoncé à l'agence Irna le porte-parole des services provinciaux d'urgence, Vahid Shadinia.

Le minibus se dirigeait vers un village touristique de cette région montagneuse lorsqu'il s'est renversé pour une raison indéterminée et a basculé en contrebas de la route, a précisé le responsable. Huit personnes ont été blessées, dont trois restaient hospitalisées samedi en soins intensifs.

Malgré le bon état général de son réseau routier, l'Iran a l'un des taux de mortalité sur les routes les plus élevés au monde. Les accidents sont dus principalement à un parc automobile vieillissant, en partie à cause des sanctions internationales, et au non-respect des règles par les automobilistes.

"Si les ceintures de sécurité avaient été bouclées, le nombre de victimes serait inférieur au bilan" de 10 morts, a regretté M. Shadinia, en précisant que le conducteu r faisait partie des personnes décédées.