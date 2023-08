Un atelier d’analyse des résultats des examens scolaires a été lancé par la direction de l’éducation de la wilaya d’In-Salah en vue de déterminer les déséquilibres et contribuer au perfectionnement du système scolaire, a-t-on appris samedi des responsables de la direction locale de l’éducation.

Menée avec la participation des personnels du corps de l’éducation, cet atelier, répondant aux préoccupations des acteurs de la société civile et du système de l’éducation, entend, entre-autres objectifs, le diagnostic et l’analyse précis des résultats des examens scolaires, notamment ceux officiels, en vue de déterminer les anomalies dans le cursus scolaire et de contribuer ainsi au perfectionnement du niveau des scolarisés, tous paliers confondus, a indiqué le directeur de l’éducation de la wilaya d’In-Salah, Ali Karzi.

L’atelier en question sera sanctionné par la tenue d’un séminaire de wilaya dédié à l’examen des objectifs de ce projet éducatif, dont les recommandations seront soumises à une commission scientifique spécialisée chargée d’évaluation, a expliqué le même responsable.

Se félicitant de l’orga nisation de cette initiative jugée "primordiale", l’inspecteur du palier primaire, Abdelkader Meftahi, a fait savoir que "l’évaluation et le traitement constituent la pierre angulaire dans le système".

De son côté, Abdelkader El-Masri, enseignant des mathématiques au lycée, a fait savoir que cet atelier "est susceptible de contribuer à l’amélioration du cursus scolaire, des résultats", avant d’appeler les parties concernées d’œuvrer, en fonction de leurs compétences et responsabilités, à contribuer à la réussite de cette opération allant dans l’intérêt de l’élève.

Pour sa part, le chef du bureau de wilaya de l’association nationale des parents d’élèves , Bachir Mabrouk, a mis en avant l’importance de cette initiative pédagogique devant permettre de déterminer les points de dysfonctionnements pour y remédier et contribuer au perfectionnement aussi bien du niveau scolaire que des résultats d’examens dans l’ensemble de la wilaya.