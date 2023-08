La 13e édition de la Fête de la figue du village Lemsella dans la commune d’Illoula Oumalou (daïra de Bouzguène) au sud-est de la wilaya de Tizi-Ouzou, s’ouvrira jeudi prochain après quatre années d’absence, a-t-on appris, samedi, auprès des organisateurs.

Initiée par l’association Tighilt et le comité de village Lemsella avec le soutien des directions des services agricoles, de la culture et des arts et de la jeunesse et des sports, l’événement placé sous l’égide de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), durera deux jours, a-t-on signalé.Expositions-ventes, animation culturelle, balade dans les ruelles du village Lemsella, et d’autres activités sont au menu de cette nouvelle édition, selon le programme remis à l’APS.

Le coup d’envoie de la Fête sera marqué par la proclamation solennelle, par les sages du village, de la levée de "Tamuqint", ou l’interdiction de cueillette des figues, annonçant ainsi l’ouverture de la saison de cueillette de ce fruit.Cette interdiction (Tamuqint, signifie littéralement attachée ou liée) de cueillir les figues même dans son propre champ, était jadi s très pratiquée à travers les villages de Tizi-Ouzou.

La levée de cet interdit intervient après une période de 40 jours, à compter du début du grossissement des fruits. L’infraction de cette règle entraînait le paiement d’une amende. Selon certains témoignages recueillis par l’APS cette interdiction a pour but d’assurer la disponibilité du fruit en grande quantité lors de la récolte, notamment durant la période coloniale, quand la nourriture se faisait rare.

La figue étant un fruit qui se gâte rapidement, les propriétaires se retrouvent dans l’obligation de sécher les fruits et constituer une réserve pour l’année et d’offrir le surplus en figue fraîches à ceux qui n’ont pas de figuiers. Pendant le colonialisme, cette interdiction a ainsi permis à beaucoup de familles d'avoir de quoi calmer leur faim et quoi offrir aux Moudjahidine à leur passage aux villages.

Aussi à l’ouverture de la 13e édition, un spectacle de "Tasendit" (l’arrivée à maturité d’un fruit) est prévu pour annoncer l’ouverture solennelle de la saison de cueillette des figues. Ce spectacle prévoit une marche de paysans, accompagnée de chants traditionnels par la chorale féminine de l’association Tighilt et un lâcher de ballons, selon le programme.

Une exposition découverte, dégustation et vente des différentes variétés de figues et de figuiers et de produits à base de figues (confitures, tartes, desserts...) est au menu de la Fête. Un marché des produits du terroir (produits de la ruche, huile d’olives, fromages, plantes aromatiques), de l’artisanat (Bijoux, tapis, poterie) et d’art plastique est aussi au programme, en plus d’une animation culturelle variées (chants traditionnels, théâtre, poésie, danse et chorégraphie ).

Un concours artistique intitulé "Lemsell'Arts", destiné à encourager les jeunes talents du village et placé sous le thème "Tazuri ilmend n twizi" (L'art vecteur de Solidarité), est prévu pour vendredi prochain, 1er septembre, dans le sillage de la fête de la figue, selon le même programme. Pour rappel, la 12e édition de la Fête de la figue fraîche de Lemsella a eu lieu en été 2018.