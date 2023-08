La manifestation le souk (marché) de la fête de l’automne s’est ouverte samedi après-midi dans la commune de T’kout (wilaya de Batna), avec l'organisation de spectacles folkloriques de la région, dans une ambiance festive.

Des troupes de Rahaba et des cavaliers en costumes traditionnels ont participé au défilé qui a démarré devant la bibliothèque publique jusqu’au siège de l’assemblée populaire communale en présence d’une foule nombreuse dans une ambiance de grande fête avec chants et musiques traditionnels et salves de baroud. La cérémonie d’ouverture de "Hameghra N’tmenzouth" qui se poursuivra jusqu'au 30 août a été également marquée par le spectacle de Chayeb Achoura, exhibition traditionnelle proche du théâtre de rue exécutée par des jeunes de la ville et reflétant l’attachement à la terre.

Les organisateurs de la manifestation qui vise à dynamiser le tourisme dans la région ont tenu à présenter d’une manière originale les auteurs originaires de la ville de T’kout en imprimant leurs livres sur des t-shirts portés par des enfants qui participent au défilé.

"C’est un geste de reconnaissance envers les éc rivains de T’kout dont Fareh Messerhi, El Hadi Meziane et Saâd Khadidja et un encouragement aux jeunes auteurs", a indiqué à l’occasion Messaoud Mehamedi, président de l’association Idhless Tamezgha, initiatrice de la manifestation en coordination avec l’APC de T’kout.

En marge du défilé, une exposition sur l’artisanat a présenté au public les bijoux, les costumes et les produits de tissage des artisans de la région.

La manifestation souk de la fête de l’automne qui regroupe des producteurs et opérateurs de plusieurs wilayas proches de Batna verra également l’organisation de conférence, de vente-dédicace d’ouvrages, des sorties vers les sites touristiques de la région et des soirées artistiques.