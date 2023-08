Le moudjahid et officier de l'Armée de libération nationale (ALN) à la wilaya II historique,

Bousnane Boumendjel est décédé, a-t-on appris samedi auprès du ministère des

Moudjahidine et des Ayants-droit.

Etudiant de l'Institut Ben Badis, le défunt faisait partie des hommes du mouvement national dans la région de Skikda, et fut un des moudjahidine de la première heure ayant rejoint la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

Le regretté, un des dirigeants de la wilaya II historique, a participé à l'Offensive du Nord-Constantinois le 20 août 1955 et à de nombreuses opérations militaires et des batailles menées par l'ALN contre le colonisateur pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Au lendemain de l'indépendance, le défunt a contribué à la phase de l'édification et de la construction et assisté aux acquis réalisés par les enfants de l'Algérie, fidèles aux serment des valeureux chouhada.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, présente à la famille du défunt et à ses compagnons d'arme ses sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens.

M. Goudjil présente ses condoléances

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a adressé samedi un message de condoléances à la famille du moudjahid et officier de l'Armée de libération nationale (ALN) de la wilaya II historique, Bousnane Boumendjel, dans lequel il a salué les qualités du défunt, un des "vaillants moudjahidine qui ont écrit une histoire révolutionnaire reluisante, grâce à leur courage, leur dévouement et leur foi en les valeurs et principes de l'éternelle Révolution du 1er Novembre".

Le défunt était "un des enfants vertueux de l'Algérie et un des vaillants moudjahidine qui ont écrit une histoire révolutionnaire reluisante grâce à leur courage, leur patriotisme, leur dévouement et leur foi en les valeurs et principes de l'éternelle Révolution du 1er Novembre 1954", a écrit M. Goudjil dans son message, soulignant que le défunt était "une sommité au parcours et à l'engagement reconnus, au service de l'intérêt général avec dévouement et modestie, et avec les qualités exemplaires de la première génération novembriste, toujours présente dans le cœur et l'esprit des Algériennes et des Algériens". "Officier au sein de l'ALN pendant la Révolution, le regretté a occupé, après le recouvrement de la souveraineté nationale, des postes politiques et de direction dans le Front de libération nationale (FLN)", a ajouté M. Goudjil, rappelant que le défunt avait gravi les échelons au sein du FLN, "militant dévoué et fin homme politique, faisant montre de grande efficacité, de sens des responsabilités, d'engagement et de dévouement au service de la patrie et du peuple".

Le défunt Bousnane "nous quitte aujourd'hui, laissant derrière lui un héritage honorable que l'histoire conservera pour les générations futures", a affirmé M. Goudjil.

"En cette douloureuse circonstance, je présente en mon nom propre et au nom des membres du Conseil de la nation, mes plus sincères condoléances et ma solidarité à la famille du défunt, ainsi qu'à tous les moudjahidine et moudjahidate parmi la famille révolutionnaire, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa Sainte Miséricorde et d'assister les siens", a conclut le président de la chambre haute du Parlement.