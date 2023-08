La société saoudienne de télécommunications TAWAL a levé 1,42 milliard de dollars en financement islamique pour financer l'acquisition de l'unité d'infrastructure de télécommunications mobiles de United Group en Bulgarie, en Croatie et en Slovénie, a déclaré dimanche la société mère Saudi Telecom Company (STC).

TAWAL a accepté en avril d'acheter à United Group des infrastructures de tours d'une valeur de 1,22 milliard d'euros (1,34 milliard de dollars), ce qui constitue sa première incursion sur le marché européen des télécommunications.STC a déclaré dans un document réglementaire qu'un prêt bancaire conforme à la charia a financé la transaction, qui a reçu les approbations nécessaires et a été finalisée le 24 août.

La Saudi National Bank, le plus grand prêteur du royaume, a contribué à hauteur de 1,02 milliard de dollars, dont 300 millions de dollars sous forme de prêt-relais.La Dubai Islamic Bank et la First Abu Dhabi Bank ont apporté respectivement 250 millions et 150 millions de dollars.STC a déclaré que l'impact financier de la transaction sera reflété dans ses résultats du troisième trimestre.