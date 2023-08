La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté vendredi ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion, suite au décès du journaliste, correspondant du quotidien "El Khabar" à Tébessa, Abdallah Zerfaoui.

"La Direction de la communication à la Présidence de la République a appris avec une grande tristesse le décès du journaliste, correspondant du journal El Khabar à Tébessa, Abdallah Zerfaoui", lit-on dans le message de condoléances.

En cette épreuve, la Direction générale de la communication "présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses collègues du journal et à l'ensemble de la corporation, les assurant de sa profonde compassion.

A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons".

Suspension des programmes de la chaîne Essalam TV pour une durée de 20 jours (ARAV) ALGER- L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a décidé de suspendre "tous les programmes" de la chaîne Essalam TV pour une durée de vingt (20) jours, à compter du 10 août, date de la suspension provisoire décidée suite à la diffusion d'un film contenant des scènes contraires aux préceptes de l'islam et aux mœurs de la société algérienne, a indiqué vendredi un communiqué de l'Autorité.

L'ARAV a rappelé, dans son communiqué, la décision de suspension provisoire des programmes de la chaîne Essalam TV, prise en attendant de statuer définitivement sur ce sujet, et la convocation du directeur de la chaîne pour lui demander des explications sur "les manquements à l'éthique et à la déontologie professionnelles" suite à la diffusion de "contenus et de scènes contraires aux préceptes de l'islam et aux mœurs de la société algérienne", "en contradiction avec la Constitution et lois de la République, qui imposent le respect de la moralité publique". Dans ce cadre, l'ARAV a souligné "l'impératif respect de la référence religieuse" et la nécessité de "faire preuve de professionnalisme et de responsabilité pour éviter tout dérapage pouvant être exploité par plusieurs parties à des fins politiciennes en jouant sur la fibre religieuse de la société à travers les réseaux sociaux".

Convoqué au siège de l'ARAV, le directeur de la chaîne a "présenté les excuses de la chaîne et reconnu l'erreur due, selon lui, à une mauvaise appréciation", a indiqué la même source, soulignant que l'ARAV a, une nouvelle fois, "insisté sur la nécessité, pour les chaînes audiovisuelles, de soumettre tous les programmes proposés au public à un contrôle en amont".

Après examen, l'ARAV a décidé de "suspendre tous les programmes de la chaîne Essalam TV pour une durée de vingt (20) jours, à compter de la date de suspension provisoire", a conclu le document.