Une rencontre réunissant des entrepreneurs, investisseurs, employés, employeurs et coachs de multiples secteurs et surtout de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, est prévu pour le 7 septembre prochain à Oran, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Il s’agit d’une rencontre qui réunira une cinquantaine de participants de différents domaines, comme l’agro-alimentaire, les services, la santé, l’industrie, l’e-commerce et le coaching, a fait savoir Zeyneb Dekkak, directrice de l’agence organisatrice Zed DigiDek.

"Ce meet-up permet aux participants d’élargir leurs réseaux, de créer des partenariats et des opportunités sur place", a-t-elle souligné, expliquant que le meet-up, moins coûteux qu’un salon et plus intimiste pour tisser des partenariats, est un nouveau concept qui séduit les agences de l’évènementiel.

"Nous espérons recevoir un nombre important de jeunes entrepreneurs, pour profiter des opportunités de rencontrer des experts dans divers secteurs, d'échanger et de créer des opportunités de partenariat sur place", souligne encore Mme Dekkak.

Un programme de conférences sur le développement professio nnel, le Marketing et la gestion du stress au travail, est également prévu au profit des jeunes entrepreneurs en marge de l’évènement, a-t-elle encore fait savoir.