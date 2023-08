L’usine de fabrication de bobines d’acier prélaqué, en réalisation à Oued Seguen (Mila), première du genre en Algérie, sera opérationnelle "en novembre prochain", a affirmé jeudi le ministre de l'Industrie et des Produits pharmaceutiques, Ali Aoun.

Le ministre, en visite de travail dans la wilaya de Mila où il devait inspecter plusieurs projets relevant de son secteur dans différentes communes, a déclaré que cette structure industrielle destinée à la fabrication de la matière première servant à la production d’équipements électroménagers, implantée dans la zone d’activités d’Oued Seguen, "répondra aux besoins du marché national". M.Aoun, qui a procédé à l’attribution d’une "autorisation d’exploitation exceptionnelle" au propriétaire de cette usine, a par ailleurs donné des instructions à l’effet d’exécuter des travaux d’aménagements extérieurs et intérieurs de la zone d’activité d’Oued Seguen afin de pouvoir y implanter d’autres projets d’investissement.

La réalisation de l’usine de fabrication de bobines d’acier prélaqué a nécessité un investissement de près de 1,8 milliard de dinars, a souligné son responsable, Salim Bourai.Une fois mise en service, l’usine, d’une capacité de production annuelle de 45.000 tonnes "extensible à 90.000 tonnes", permettra de générer 126 postes de travail directs et 500 emplois indirects, a encore ajouté M. Bourai.

La visite du ministre de l’Industrie et des Produits pharmaceutiques devait se poursuivre dans les communes de Ferdjioua, de Chelghoum- Laïd et de Mila pour l’inspection d’autre structures dont l'unité SONARIC (Unité de radiateurs domestiques) et le groupe agro-industriel AGRODIV.