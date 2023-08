L'accélérateur public de startups "Algeria Venture" et l'incubateur sud-africain de startups "Sloane 22" ont signé à Johannesburg (Afrique du Sud) une convention de partenariat visant à renforcer les liens entre les écosystèmes des startups des deux pays, a indiqué mercredi l'accélérateur public dans un communiqué.

"L'organisme de soutien aux startups en Algérie sous tutelle du ministère de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro- enterprises, et Sloane 22, un acteur majeur de l'innovation en Afrique du Sud, ont officialisé leur partenariat lors d'une cérémonie de signature en marge du Business Forum des BRICS à Johannesburg", fait savoir la même source.

Cette convention, signée en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, et l’ambassadeur d’Algérie à Pretoria, M.Saad Maandi, vise à "renforcer les liens entre les écosystèmes de startups algériennes et sud-africaines, tout en favorisant les échanges, les meilleures pratiques et les opportunités de croissance conjointe", précise le communiqué.

Selon le directeur général d'Algeria Venture, Sidali Zerrouki, cité dans le communiqué, "cette convention s'articule autour de plusieurs axes clés, démontrant l'engagement des deux parties en faveur d'une coopération fructueuse".

Elle comprend l'encouragement du dialogue entre les équipes et experts de Sloane 22 et les startups algériennes dans le but d'échanger les meilleures pratiques et les connaissances en matière d'écosystèmes, mais aussi le soutien à l'interaction entre les jeunes entrepreneurs et fondateurs de startups des deux pays, incluant potentiellement des programmes d'échanges et d'autres initiatives, explique le communiqué.

Cette convention inclut aussi le développement d'un programme de "Soft Landing", permettant aux startups algériennes et sud-africaines de collaborer étroitement, en partageant leurs concepts et en explorant de nouveaux marchés.

Elle vise aussi à assurer une collaboration et la participation à divers réseaux et plateformes d'accès aux marchés et aux capitaux, tels que l'African Startup Conference à Alger, le Global Entrepreneurship Congress Africa (GEC+Africa) et plusieurs d'autres plateformes similaire. La convention de partenariat doit aussi permettre de "capter les investisseurs de part et d'autre ainsi que d'exposer les startups à forte croissance à se déployer plus facilement", selon Algeria Venture.

"Les dirigeants d'Algeria Venture et de Sloane 22 se sont félicités de cette initiative qui renforcera les capacités des startups des deux pays à innover, se développer et prospérer sur la scène internationale".

"Cette collaboration stratégique marque une étape importante dans la consolidation des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, tout en stimulant la croissance économique et la création d'emplois dans les deux pays", assure la même source.